Блинами с медом и вареньем угостят посетителей зоопитомника в Тюмени на Масленице

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Блинами с вареньем и медом угостят тюменцев на Масленице в реабилитационном зооцентре "У Лукоморья" в Патрушева в Тюмени 24, 25 и 26 февраля. Гулянья будут проходить с 12 часов до 17 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агенствта "Тюменская линия" ветеринарный врач реабилитационного центра "У Лукоморья" Татьяна Усламина, в программе также будут различные конкурсы и розыгрыши. Так, участники могут выиграть возможность погладить броненосца, зайти к дикобразам, посмотреть акробатический номер обезьянки и многое другое. Юных посетителей будет развлекать аниматор. "Будем жарить блины на улице, угощать всех гостей", — добавила она.

Ранее, 23 февраля, в День защитника Отечества здесь пройдет программа, приуроченная к празднику. В зооквест включили испытания на мужество. Ребята узнают много интересного о животных. Ориентируясь по подсказкам, размещенным в зоопитомнике, дети должны будут найти тайный предмет и выиграть колонку Алиса. Участие по предварительной регистрации.

Вход для взрослых — 400 рублей, для детей до семи лет — 300 рублей. Малыши до трех лет проходят на территориюю зоопитомника бесплатно.

Инна Пахомова