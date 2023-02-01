В Нижнетавдинском районе открыли амбулаторию на 84 посещения в смену

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новую врачебную амбулаторию открыли в Нижнетавдинском районе. Модульное здание в селе Велижаны построили на средства областного бюджета в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства.

Амбулатория укомплектована стоматологической установкой, спирографом, магнитотерапевтической и лазерной установками. Установлена новая мебель.

В лечебном учреждении будут работать врач общей практики, терапевт, акушер-гинеколог, педиатр, стоматолог. Амбулатория будет обслуживать почти 4 тыс. взрослых и 790 детей.

Учреждение рассчитано на 84 посещения в смену.