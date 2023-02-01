  • 17 февраля 202317.02.2023пятница
  • USD74,7638
    EUR79,9764
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Нижнетавдинском районе открыли амбулаторию на 84 посещения в смену

Общество, 16:53 17 февраля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новую врачебную амбулаторию открыли в Нижнетавдинском районе. Модульное здание в селе Велижаны построили на средства областного бюджета в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства.

Амбулатория укомплектована стоматологической установкой, спирографом, магнитотерапевтической и лазерной установками. Установлена новая мебель.

В лечебном учреждении будут работать врач общей практики, терапевт, акушер-гинеколог, педиатр, стоматолог. Амбулатория будет обслуживать почти 4 тыс. взрослых и 790 детей.

Учреждение рассчитано на 84 посещения в смену.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# здравоохранение , Нижнетавдинский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:26 17.02.2023Специалисты из Турции, Казахстана и России обсуждают в Тюмени цифровизацию фармацевтики
17:15 17.02.2023Ишимцы отправили гуманитарную помощь мобилизованным землякам
17:04 17.02.2023Проект "Читальня" в "Конторе пароходства" собрал половину необходимых средств
17:00 17.02.2023Владимир Якушев отметил значимость уральской олимпиады в подготовке лучших инженерных кадров