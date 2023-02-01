Великий пост у православных христиан продлится 48 дней

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Великий пост у православных христиан начнется 27 февраля, продлится 48 дней – до 15 апреля. Он проходит накануне Пасхи, которая отмечается 16 апреля.

В период поста верующие отказываются от пищи животного происхождения. В понедельник, среду и пятницу необходимо переходить на сухоядение, оставив в рационе фрукты, овощи, грибы, бобовые, мед, орехи и сухофрукты, хлеб и хлебцы, компоты и воду. В первый и последний день не рекомендовано принимать пищу, а первая и последняя недели имеют особые ограничения в меню, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

В этот период важно много молиться, посещать храм, совершать добрые дела, не сквернословить, следить за собой и помнить о покаянии.

Великий пост установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне.