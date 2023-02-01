Депутат Госдумы подчеркнула опыт Тюменской области по работе с серебряными волонтерами

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Опыт по работе с пожилыми волонтерами Тюменской области получил высокую оценку депутата Государственной думы Екатерины Стенякиной. Во время своего визита в регион, она выразила благодарность добровольцам акции "Тепло для героя", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Кроме того, с участием депутата прошел круглый стол в Региональном центре активного долголетия.

"Я сегодня уже не в первом муниципальном образовании. Люди вяжут, переживают, собирают посылки. Мне бы очень хотелось понять, какие методики используют в Тюменской области, чтобы движение серебряного добровольчества в стране развивалось лучше", - рассказала Екатерина Стенякина.

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Напомним, Тюменская область в числе 10 регионов – участников акции "Тепло для героя", которая запущена в январе 2023 г."Женским движением Единой России". Волонтеры пожилого возраста вяжут для военнослужащих носки, варежки, вкладывают в посылки письма, угощения, иконки. В целом, регионы отправили бойцам уже более 60 тыс. изделий.