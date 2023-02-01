Трехметровое чучело Масленицы сожгут возле рынка "Алебашевский Bazar"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чучело высотой примерно три метра сожгут под звучание гармони у рынка "Алебашевский Bazar" в Тюмени 25 февраля в 15 часов 30 минут.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал руководитель группы маркетинга рынка Данил Касимов.

"Чучело установят рядом с парковкой рынка "Алебашевский Bazar". Под это отведем специальное место, чтобы были соблюдены все нормы пожарной безопасности. Будет выступать гармонист", — поделился он.

Сам праздник возле рынка начнется в 12 часов. В программе - ансамбль "Яромилъ", ходулисты, скоморохи. Не обойдется и без блинов. На улице пройдет небольшой мастер-класс по их приготовлению. Блинами угостят всех, кто принимал участие. Записаться на мастер-класс тюменцы могут на месте.

Также все желающие смогут проехать в карете, запряженной лошадью. По словам организаторов, катание пользуется большим спросом среди горожан с детьми.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова