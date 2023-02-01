Большинство девятиклассников Тюменской области получили допуск к ГИА

| Фото: vk.com/fmschool72 | Фото: vk.com/fmschool72

Более 19 тыс. 500 девятиклассников из 186 школ Тюменской области приняли участие итоговом собеседовании, необходимом для допуска к ОГЭ, в феврале. Из них 99 % школьников получили зачет, остальные пройдут испытание в дополнительные сроки.

Участникам было необходимо выполнить четыре задания: чтение и пересказ текста, монолог по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

"Наибольшие трудности вызывали разделы, связанные с пересказом текста и описанием предложенной ситуации (картинки) в формате монолога", – рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменской линии" в региональном департаменте образования и науки.

Для выпускников, получивших неудовлетворительный результат или не явившихся по уважительной причине, предусмотрены дополнительные даты проведения – 15 марта и 15 мая. При успешной сдаче ученик получит доступ к государственной итоговой аттестации.

Отметим, в текущем учебном году в тюменских школах в 9 классах обучаются 20 тыс. 389 человек. Это на 3 тыс. больше, чем в 2022 году. Из них в техникумы и колледжи поступили более 5 тыс. человек. "Ежегодно около 70 процентов выпускников 9 классов переходят в 10 класс", - отметили в департаменте.

Виктория Макарова