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Владимир Якушев поздравил жителей УФО с Днем защитника Отечества

Политика, 08:47 23 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

День защитника Отечества общий, по-настоящему всенародный праздник. Ведь защита Родины - долг и обязанность каждого гражданина.

Об этом заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя жителей Уральского федерального округа с праздником.

По словам полпреда, российская армия всегда была и будет народной. Её сила - в любви и поддержке людей, их готовности отдать всё ради свободы и независимости своей страны. Именно это помогло нам победить в Великой Отечественной войне. Выстоять в годы "холодной войны". Сохранить и укрепить суверенитет России в наши дни.

Живую связь армии и народа еще раз показала специальная военная операция. Наши воины на передовой каждый день ощущают поддержку миллионов людей. Среди них – работники оборонных предприятий, волонтеры, родные и близкие бойцов.

"Давайте пожелаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, мужества и силы духа. Мы знаем - рубежи Родины, ее свобода и будущее – под надежной защитой!" - сказал Владимир Якушев.

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# Владимир Якушев , День защитников Отечества

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