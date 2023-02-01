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Супруги Сошка из Тобольска открыли "Шаурму Shop"

Экономика, 15:57 21 февраля 2023

vk.com/publicadmtobolsk | Фото: vk.com/publicadmtobolsk

Предприниматели из Тобольска Сергей и Оксана Сошка открыли "Шаурму Shop". Посетителям заведения они предлагают 17 видов блюда.

"Когда выбор состоит всего из трех видов, это приедается. У нас же еще есть фахитос, гиро – это булочки, прижатые на гриле до хрустящей корочки. Также хот-дог, который можно заказать и в лаваше. Людям нравится, говорят, что вкусно очень", – рассказывает Сергей.

По информации городской администрации, предприниматели одно из помещений кафе решили приспособить под проведение мастер-классов по изготовлению печатных пряников на тобольские мотивы. Также планируют организовать мастер-классы, где будут готовить несложные блюда из аниме.

"Город у нас растет, развивается. Нужно придумывать что-то интересное, новое, предлагать необычное. Люди устают от однообразия. Надо уметь не только работать, но и отдыхать", – считают тобольские бизнесмены.

vk.com/publicadmtobolsk | Фото: vk.com/publicadmtobolsk

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# предпринимательство , шаурма

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