Жителей Тюменской области предупреждают о мокром снеге и сильном ветре 22 февраля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мокрый снег, днем местами с дождем, гололед и порывы юго-восточного ветра до 16 метров в секунду ожидаются в Тюменской области 22 февраля. Штормовое предупреждение об этом опубликовал региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

"Температура днем 22 февраля будет -3+2. Неблагоприятные погодные явления сохранятся в ночь на 23 февраля", - уточняют специалисты.

В связи с непогодой повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения, дорожно-транспортных происшествий, заторов на дорогах. Возможны также задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту Рощино.

При возникновении аварий необходимо звонить в ЕДДС по телефону 112. Также о происшествиях необходимо сообщать в оперативно-дежурную службу ЦУКС Главного управления МЧС России по Тюменской области по телефону 8 (3452) 590-462.