На площадке спецоперации "Лед" открыта палатка "100 миллионов для Победы"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На площадке спецоперации "Лед" открыта палатка "100 миллионов для Победы" с оборудованием для тюменских бойцов. Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области на тюменской набережной стартовали соревнования автоэкипажей и мероприятия.

"Именно здесь вы можете прийти и посмотреть то оборудование, что было закуплено в рамках акции "100 миллионов для Победы". Также есть болотоходы, выставка", - рассказала председатель комитета Тюменской областной Думы по социальной политике, руководитель Регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.

Кроме этого, гостей соревнований ждут заезды тюменских силовиков, показательные выступления от центра "Аванпост", авиашоу.