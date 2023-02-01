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Герой России Рустам Сайфуллин стал героем спецрепортажа Первого канала

Общество, 15:27 23 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Житель Тюменской области Герой России Рустам Сайфуллин стал героем спецрепортажа Первого канала. 23 февраля в эфире он и другие участники специальной военной операции рассказали о боях, друзьях и своей жизни после подвига.

Напомним, Рустам Сайфуллин является опытным офицером, участвовал в боевых действиях в Чечне и Сирии, командир инженерно-саперного полка. В его роду он не единственный военный: его дед воевал в Великую Отечественную, брат - тоже военный.

При восстановлении понтонного моста реки Северский Донец он попал под огонь противника и был ранен.

"Правую ногу мне сразу оторвало, а левую перебило. Затянул жгут на первой ноге, а левую - ремнем от автомата", - рассказал Герой России.

Несмотря на ранение, он продолжил контролировать форсирование реки. По его словам, самое страшное в бою - подвести.

"Там нельзя солгать, там нельзя обмануть, там другие законы действуют. Когда мусульманин читает намаз, брат православный охраняет его, и наоборот. Друг познается в беде, а брат - в бою", — подчеркнул Рустам Сайфуллин.

Врачам удалось сохранить его левую ногу. После выздоровления Рустама Сайфуллина направили в ТВВИКУ, которое он в свое время окончил с золотой медалью - передавать боевой опыт будущим офицерам. И все же, после окончательного выздоровления, он планирует вернуться в действующую армию, в свой полк, который стал для него второй семьей.

Спецрепортаж "Герои" доступен по ссылке.

Оксана Корнеенкова

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# Герой России , спецоперация

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