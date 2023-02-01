Суд в Тобольске арестовал школьника, планировавшего поджечь военкомат

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тобольский городской суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 15-летнего школьника. Его обвиняют в подготовке теракта (ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК РФ). Юноша будет находиться под стражей до 22 апреля 2023 года.

Ученик 9 класса планировал устроить пожар в военкомате Тобольска и Тобольского района, сообщает объединенная пресс-служба судебной систмы Тюменской области.

Поздним вечером 23 февраля парень взял коктейль Молотова, зажигалку и пошел в сторону военкомата. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ, которые задержали молодого человека по дороге к месту преступления