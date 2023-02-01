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Пейзажи Тюмени и Тобольска украсили открытки Почты России

Общество, 15:57 28 февраля 2023

Почта России | Фото: Почта России

Природные достопримечательности Тюменской области попали на открытки лимитированной серии. Коллекцию украсили лучшие работы из архивов ежегодного фотоконкурса "Самая красивая страна", сообщает Почта России.

Для каждого региона подготовлено по пять вариантов открыток с разными достопримечательностями. Для Тюменской области – это городские пейзажи Тюмени, Тобольска и Ялуторовска, а также село Стрехнино Ишимского района. Карточки с фотографиями красивых мест Тюменской области и других регионов можно приобрести в центральном почтовом отделении Тюмени.

Серию открыток о российских регионах Почта России подготовила совместно с Русским географическим обществом. Выпуск посвящен зимнему и летнему туризму.

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# достопримечательности , открытки , Почта России

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