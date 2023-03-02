"Единая Россия" запускает процедуру предварительного голосования

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

"Единая Россия" определит потенциальных кандидатов в депутаты всех уровней, губернаторов и мэров. На заседании президиума генсовета партии принято решение о запуске процедуры предварительного голосования "Единой России", которое пройдет в электронном формате, а в новых регионах еще и очно.

Запуск предварительного голосования в регионах состоится с 3 по 7 марта. До 27 апреля будет проходить выдвижение кандидатов. Избиратели смогут зарегистрироваться для голосования с 17 апреля по 26 мая.

"Электронное голосование будет проходить с 22 по 28 мая. В течение двух дней после его завершения мы подведем итоги", – сообщил замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

По всей стране предварительное голосование, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии, пройдет по первой, максимально открытой модели, когда голосовать могут все зарегистрированные на территории избиратели. В приграничных районах Белгородской области - по четвертой. Здесь голосуют избиратели, которые включены в утверждённый оргкомитетом процедуры список.

Предварительное голосование впервые пройдет в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Процедура будет организована в двух форматах – электронном и очном, для обеспечения безопасности людей. При этом для избирателей и кандидатов сделают ряд исключений.

"Стать избирателями в новых регионах могут граждане, которые обладают активным избирательным правом. Но мы пошли на уступку. Голосовать смогут и те лица, которые еще не получили паспорт граждан Российской Федерации, но уже подали соответствующее заявление", – отметил руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.

Для кандидатов исключения будут связаны с предоставлением сведений об отсутствии счетов в иностранных банках, доказательств отсутствия гражданства и справки о судимости.

"Кандидатами смогут быть по объективным причинам и те лица, которые не могут закрыть иностранные счета, избавиться от иностранных финансовых инструментов. Нужно будет сообщить в оргкомитет о том, что у них нет иностранных счетов, либо, если они все-таки имеются, и нет возможности их закрыть, нужно сообщить о невозможности закрытия и о том, что предприняты все меры, чтобы это сделать", – сказал руководитель ЦИК партии.

Подготовить кандидатов к участию в предварительном голосовании и в избирательной кампании поможет проект "ПолитСтарт". В этом году обучение на его площадке смогут пройти политтехнологи, которые хотят участвовать в работе избирательных штабов.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поручил при проведении предварительного голосования обратить особое внимание на кандидатов из числа участников СВО и волонтеров, находящихся в зоне спецоперации.

"Эти люди заслужили того, чтобы быть представленными в органах управления разного уровня. Мы должны обеспечить для них все возможности, – подчеркнул он. - Нужно продумать, каким образом наиболее комфортно и удобно в этих процедурах можно будет им принять участие, дойти до "промежуточного финиша" и быть выдвинутыми в качестве кандидатов от "Единой России". И потом уже принять участие в избирательных кампаниях. Это все уровни представительной и исполнительной власти, включая выборы высших должностных лиц".

В Единый день голосования 10 сентября 2023 года в 54 субъектах РФ пройдет 78 кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней - 20 законодательных собраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах, в том чисел и в Тюменской области, пройдут выборы губернаторов, в Хабаровске - мэра города, в Крыму - депутата Госдумы по одномандатному округу № 19.