Тюменское отделение "Женского движения Единой России" включается во все проекты по поддержке СВО

| Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

Тюменское отделение "Женского движения Единой России" включается во все проекты по поддержке СВО. Женщины приняли участие в акциях "С новым годом, герой!", "Тепло родного дома", "100 миллионов для Победы" и других, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Координаторы и председатели общественных советов партийного проекта "Женское движение Единой России" регионов Уральского федерального округа перед 8 Марта провели встречу в Тюмени. На заседании координатор Тюменской области Светлана Иванова отметила, что участницы в регионе уже провели мониторинг горячего питания в школах, побывали в пяти учебных заведениях и оценили, как кормят тюменских ребят.

Для женщин-политиков прошла стратегическая сессия, она собрала более 100 человек — глав муниципальных образований и женщины–депутаты органов местного самоуправления юга Тюменской области. Они обсудили, выработали предложения для включения в план реализации Национальной стратегии в интересах женщин 2023-2030 годы. Для женщин-предпринимателей состоялся круглый стол, темой которого стало ведение бизнеса в период СВО. 67 участниц, в том числе из семей мобилизованных воинов, из 26 муниципальных образований поделились опытом и узнали о новых мерах поддержки.

Светлана Иванова считает, что партийный проект, который будет реализовываться до конца 2026 года, должен стать для женщин помощником и старшим товарищем, "компасом" важнейших социально-экономических изменений в стране. "Главная цель нашего движения – консолидация всех сил для поддержки инициатив женщин", – подчеркнула она.

Отметим, главами городского и местного самоуправления в Уральском федеральном округе работает 257 женщин-членов партии "Единая Россия", более 2 тыс. 800 женщин депутаты всех уровней законодательной власти.

Напомним, проект "Женское движение Единой России" в Тюменской области начал свою работу в январе.