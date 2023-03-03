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О волевых качествах командира Сайфуллина рассказал его однополчанин

Общество, 18:30 03 марта 2023

Выполнить переправу через одну из рек в зоне проведения специальной военной операции мы смогли своевременно, точно и с минимальными боевыми потерями. Так вспоминает события марта 2022 года Вениамин Тютюников, который проходил службу по контракту и выполнял боевые задачи под командованием будущего Героя России Рустама Сайфуллина.

Именно тогда командир Рустам Сайфуллин получил первое ранение, но остался с бойцами, пока задача не была выполнена. Сейчас Вениамин Тютюников учится в ТВВИКУ на механика. С Сайфуллиным он познакомился на собеседовании при поступлении на службу по контракту в марте 2021 года в 40 инженерно-саперный полк, дислоцирующийся в Ишиме. Когда молодой человек пришел с гражданки, командир показался ему человеком волевым и строгим. Так впоследствии и оказалось, он всегда был требовательным, но справедливым.

Мартовскую переправу он помнит в деталях: "Минометный огонь не прекращался ни на минуту, нам как людям, не имеющим боевого опыта, было страшно. Но благодаря волевым качествам и боевому опыту командира Сайфуллина мы постоянно знали, что делать. Глядя на него и слушая его приказы, мы выполнили поставленную задачу", - подчеркнул курсант.

В зоне СВО Вениамин Тютюников находился полторы недели, был ранен, получил медаль "За Отвагу". У курсанта есть четкие планы на будущее: окончить ТВВИКУ, стать офицером, продолжить службу в Вооруженных силах и быть похожим на своего командира.

Напомним, 3 марта Герою России Рустаму Сайфуллину исполнилось 40 лет.

Инна Кондрашкина

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# Герой России , Рустам Сайфуллин

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