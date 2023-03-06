  • 6 марта 20236.03.2023понедельник
  • В Тюмени -1..1 С 8 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменская скалолазка установила новый рекорд России

Спорт, 13:25 06 марта 2023

Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Женский рекорд России в скалолазании приблизился к мировому. На Кубке России в Тюмени результат обновила тюменская скалолазка Екатерина Баращук.

Как сообщает Федерация скалолазания России, спортсменка преодолела дистанцию за 6,94 секунды, впервые выбежав из семи секунд.

В настоящее время в мире такой результат показывают менее 10 спортсменок. Обладательницей мирового рекорда является полячка Александра Мирослав – 6,53.

Екатерина Баращук установила рекорд в финале Кубка России, взяв золото. Тюменка является лидером российского рейтинга, в ее активе - звания чемпионки Европы и победительницы Кубка мира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# рекорд , скалолазание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:07 06.03.202340 рыбаков собрал Кубок Западной Сибири в деревне Янтык
13:25 06.03.2023Тюменская скалолазка установила новый рекорд России
10:57 06.03.2023Тобольский "ЗапСибНефтехим" уступил Нижнекамску в "Лыжне СИБУРа"
10:15 04.03.202315 тюменских биатлонистов выступят на Кубке Содружества в "Жемчужине Сибири"