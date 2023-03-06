Тюменская скалолазка установила новый рекорд России

| Фото: Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Женский рекорд России в скалолазании приблизился к мировому. На Кубке России в Тюмени результат обновила тюменская скалолазка Екатерина Баращук.

Как сообщает Федерация скалолазания России, спортсменка преодолела дистанцию за 6,94 секунды, впервые выбежав из семи секунд.

В настоящее время в мире такой результат показывают менее 10 спортсменок. Обладательницей мирового рекорда является полячка Александра Мирослав – 6,53.

Екатерина Баращук установила рекорд в финале Кубка России, взяв золото. Тюменка является лидером российского рейтинга, в ее активе - звания чемпионки Европы и победительницы Кубка мира.