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Николай Савченко: тюменцы желают женщинам, участвующим в СВО, вернуться домой с победой

Общество, 16:27 08 марта 2023

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Среди 1 тысячи 100 российских женщин-военнослужащих, которые, по данным Минобороны РФ, выполняют боевые задачи в зоне СВО, есть и жительницы Тюменской области.

Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

"Мы бесконечно гордимся вами, уважаем ваш выбор и решение. Берегите себя и возвращайтесь домой. Желаю спокойствия, мира и благополучия вам и вашим близким", - подчеркнул в видеопоздравлении общественный спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

Евгений Бабенко

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