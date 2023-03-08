Николай Савченко: тюменцы желают женщинам, участвующим в СВО, вернуться домой с победой
Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Среди 1 тысячи 100 российских женщин-военнослужащих, которые, по данным Минобороны РФ, выполняют боевые задачи в зоне СВО, есть и жительницы Тюменской области.
Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.
"Мы бесконечно гордимся вами, уважаем ваш выбор и решение. Берегите себя и возвращайтесь домой. Желаю спокойствия, мира и благополучия вам и вашим близким", - подчеркнул в видеопоздравлении общественный спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.
Евгений Бабенко