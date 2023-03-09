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Тюменец украл газовую плиту из сгоревшего пансионата, где погибли семь человек

Происшествия, 11:09 09 марта 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Два года и один месяц лишения свободы получил житель Тюменского района, свершивший кражу из бывшего пансионата для престарелых. Мужчина проник в помещение, где в 2021 году произошел пожар и похитил газовую плиту, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Известно, что подсудимый сдал похищенное в пункт приема металла. Ущерб хозяйке дома, находившейся в тот момент в следственном изоляторе, составил 10 тыс. 300 рублей.

Кроме того, в 2022 году он воспользовался мобильным телефоном отца и тайно оформил на его имя микрозайм на шесть тысяч рублей, которые потратил на наркотики. В суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил тюменцу наказание в виде двух лет лишения свободы, а также удовлетворил иск потерпевших о взыскании материального ущерба.

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# суд , уголовное дело

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