  • 9 марта 20239.03.2023четверг
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пьяный тоболяк ограбил инвалида в районе городского кладбища

Происшествия, 15:34 09 марта 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Три года условного лишения свободы получил страдающий алкоголизмом тоболяк, ограбивший инвалида в районе кладбища, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Установлено, что 9 августа 2022 год пьяный мужчина попросил у встречного прохожего телефон. Когда тот отказался, незнакомец стал шарить по его карманам, отобрал у потерпевшего телефон, солнцезащитные очки, кепку и два раза ударил его в лицо.

Телефон он сдал в комиссионку за 5 тыс. рублей, а потерпевший обратился в полицию. Нападавшего задержали, им оказался уроженец Вагайского района.

Подсудимый признал свою вину, извинился перед потерпевшим и возместил ему причиненный ущерб в размере 12 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:34 09.03.2023Пьяный тоболяк ограбил инвалида в районе городского кладбища
15:01 09.03.2023В Нижневартовске освободили трехлетнего малыша, которого отец взял в заложники
13:43 09.03.2023В Тюмени расследуют причины гибели арматурщика на новостройке
11:42 09.03.2023Работник СТО в Тюмени угнал машину и поехал по делам в Заводоуковск