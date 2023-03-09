Пьяный тоболяк ограбил инвалида в районе городского кладбища

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Три года условного лишения свободы получил страдающий алкоголизмом тоболяк, ограбивший инвалида в районе кладбища, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Установлено, что 9 августа 2022 год пьяный мужчина попросил у встречного прохожего телефон. Когда тот отказался, незнакомец стал шарить по его карманам, отобрал у потерпевшего телефон, солнцезащитные очки, кепку и два раза ударил его в лицо.

Телефон он сдал в комиссионку за 5 тыс. рублей, а потерпевший обратился в полицию. Нападавшего задержали, им оказался уроженец Вагайского района.

Подсудимый признал свою вину, извинился перед потерпевшим и возместил ему причиненный ущерб в размере 12 тыс. рублей.