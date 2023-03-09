На ледовых переправах Тюменской области снизили грузоподъемность

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Грузоподъемность ледовых переправ Тюменской области снизили в Тобольске, Тобольском и Уватском районах.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, грузоподъемность переправы Тобольск - Бекерево на 662 км реки Иртыш будет снижена на 30 тонн с 13 марта.

В Тобольском районе до 10 тонн снизили грузоподъемность на реках Иземетка, Ишменевской, Носка (в с. Лайтамак, деревнях Носкинская, Топкинская и Янгутум), Алымка и Топкинбашской.

В с. Уват на 430 км реки Иртыш с 10 марта будет 20 тонн, в с. Тугалово АД "Подъезд к с. Тугалово" на 285 км реки – 15 тонн. В с. Демьянское на 316,7 км Иртыша – пока 60 тонн, но с 9 марта 22 часов изменят на 15 тонн.

"Выезд автомобилей на лед может быть осуществлен только в специально разрешенных местах – ледовых переправах, соблюдая разрешенную грузоподъемность", - отметили в Главном управлении МЧС России по Тюменской области.