Тюменские полицейские задержали мошенника, действовавшего по схеме "Ваш родственник попал в ДТП"

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

160 тыс. рублей спрятанных в термос и в банку с крупой, чужие банковские карты, сотовые телефоны и сим-карты обнаружили и изъяли в присутствии понятых тюменские полицейские при обыске в квартире фигуранта дела о мошенничестве.

Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России "Тюменский" по горячим следам задержали ранее судимого 33-летнего местного жителя, который, по версии следствия, сутками ранее совершил мошеннические действия в отношении 68-летней жительницы п. Богандинский.

Заявительница сообщила, что ей поступил звонок от неизвестного, который представился следователем, сообщив, что ее внучка стала виновницей ДТП и из-за нее пострадал человек. Чтобы избежать ответственности аферист предложил передать крупную сумму денег якобы его помощнику. Желая помочь родственнице пенсионерка выполнила все указания звонившего. Уже позже она связалась с внучкой, поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Оперативники установили причастность задержанного еще к пяти эпизодам противоправной деятельности – потерпевшие в возрасте от 70 до 90 лет описали схожий характер совершенных в отношении них преступлений и внешний вид незнакомца, которому они передали свои сбережения. Об этом сообщает УМВД России по Тюменской области.

В отделе полиции гражданин пояснил, что в начале февраля в мессенджере он нашел объявление с предложением легкого заработка, обратился по указанному контакту, получил свои "должностные инструкции" и приступил к работе курьером в мошеннической схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Тюменец прибывал по адресам, которые ему указывал работодатель, представлялся помощником следователя, забирал наличные и переводил на различные банковские счета, оставляя себе "комиссионные" в размере 10 % от суммы.

Общий ущерб, причиненный пенсионерам, составил более полутора миллионов рублей.

Следственный отдел МО МВД России "Тюменский" возбуждил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.