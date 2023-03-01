Совместную стратсессию проведут Уральский и Западно-Сибирский НОЦы

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Совместную стратсессию проведут Уральский и Западно-Сибирский НОЦы в первой половине 2023 года. Представители центров провели совещание по подготовке к циклу совместных проектно-аналитических сессий в Уральском федеральном университете (УрФУ, Екатеринбург).

Ожидается, что участники сессии обсудят выработку совместных образовательных проектов и продуктов, а также формы научной работы и формирование правил участия в общих проектах, а также правила кооперации в использовании инфраструктуры вузов и академических институтов.

"Важным остается развитие кооперационных связей в рамках реализации технологических проектов НОЦ между всеми его участниками: вузами, предприятиями и представителями власти регионов, — подчеркнул помощник полпреда президента России в УрФО Евгений Гурарий. — Не менее актуальной становится и образовательная составляющая центров: здесь особое внимание стоит уделить подготовке кадров и привлечению студентов к работе в молодежных лабораториях".

Евгений Гурарий отдельно отметил возросшую важность взаимодействия двух НОЦ, работающих на территории округа. Кроме сотрудников УрФУ, ЮУрГУ, КГУ и ТюмГУ, задействованных в работе двух НОЦ, участие в сегодняшней встрече приняли представители министерств Свердловской и Челябинской областей. Удалось обсудить и аспекты развития инструментов защиты и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, как и результатов проектов.

Директор по развитию УМНОЦ Игорь Манжуров напомнил, что совещание состоялось благодаря председателю набсовета центра, полпреду президента России Владимиру Якушеву по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Напомним, научно-образовательные центры мирового уровня созданы в рамках нацпроекта "Наука и университеты" для объединения усилий вузовской, академической науки, потенциала промышленных предприятий и региональных властей.

Усилия Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня направлены на появление прорывных технологий биологической безопасности, изучение Арктики, нефтехимии, цифровой трансформации нефтегазовой индустрии и социально-гуманитарное развитие территорий Тюменской области.

УМНОЦ (НОЦ Урал) — Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня "Передовые производственные технологии и материалы", основные направления которого сосредоточены в аэрокосмической, энергетической, экологической сферах и производстве новых материалов.