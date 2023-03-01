Тюменские запасники усовершенствуют воинские навыки на учебных сборах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Порядка 100 тюменцев, пребывающих в запасе, пройдут традиционные учебные военные сборы в марте.

В течение недели на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища участники сборов пройдут общественно-государственную, огневую, тактическую, тактико-специальную и военно-медицинскую подготовку. После окончания сборов они вернутся домой.

Повестки тем, кто находится в запасе, направляют через работодателя или вручают лично, уточнили в информационном центре регионального правительства.

На время сборов военный комиссариат компенсирует работодателю среднюю заработную плату сотрудника, а гражданину выплатят денежное довольствие в соответствии со званием и должностью.