Металлургические предприятия Тюменской области повысили производительность в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 1,2 раза больше продукции выпустили металлургические предприятия Тюменской области в январе 2023 года в сравнении с январем прошлого года. Объем произведенного металлопроката в первом месяце текущего года составил 40,1 тыс. тонн, сообщает департамент экономики Тюменской области.

Крупным производителем в регионе является металлургический завод "Электросталь Тюмени". Первая сталь и товарный прокат получены на заводе при проведении пусконаладочных работ десять лет назад. Основным сырьем является стальной лом, собираемый в том числе на территории юга Тюменской области, Югры и Ямала.

Завод "Электросталь Тюмени" построен с учетом требований экологической безопасности. Эффективность очистки дымовых газов сталеплавильных агрегатов составляет 99,4%, что соответствует показаниям лучших доступных технологий.