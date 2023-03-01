В Тюмени продолжится внедрение новых форматов торговли и обслуживания

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 31 млн рублей составил товарооборот 11 продовольственных ярмарок, которые прошли в Тюмени в 2022 году. Об этом рассказал глава города Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Участие в ярмарках принимали местные предприятия, фермеры, ремесленники, а также производители из Белоруссии. Такие мероприятия, по словам главы города, дают тюменцам возможность купить качественный товар рядом с домом и лично задать вопросы производителям.

"На заседании коллегии мы рассмотрели вопросы организации этих мероприятий и возможности улучшить формат их проведения, - отметил Руслан Кухарук. - Особенностью 2022 года стало развитие так называемых фудтраков в местах досуга жителей".

По его словам, они заменили стихийную торговлю на набережной, в парках и скверах, на которую часто жаловались тюменцы: многих раздражали шумные генераторы и мусор возле мобильных точек общепита.

"Мы провели встречи с бизнесменами, обсудили новый формат торговли и единый стандарт обслуживания. Предприниматели выразили готовность инвестировать в новые формы торговли и позаботиться об облике города", - добавил Руслан Кухарук.