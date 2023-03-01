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Тюменцы выбрали пять общественных пространств для благоустройства в 2024 году

Общество, 16:34 14 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять общественных пространств Тюмени будут благоустроены в 2024 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Как сообщает городская администрация, к опросу присоединились почти 9 тыс. активных жителей, наибольшее количество голосов набрали пять территорий.

Среди них пространство в районе улиц Вишневой – Знаний – Зоологической – Вознесенской. В настоящее время на портале "Я решаю!" жители высказывают мнения относительно предложения назвать территорию в честь почетного гражданина Тюмени Константина Лагунова.

В пятерке также озелененные общественные пространства по Московскому тракту, 163, ул. Энергостроителей, 10, ул. Мусоргского, 38, 40, ул. Республики, 29 (сквер Леонида Згерского). Для этих территорий разработано по два дизайн-проекта.

Глава Тюмени Руслан Кухарук напомнил, что с 15 апреля по 31 мая горожане смогут проголосовать за понравившуюся концепцию на общероссийской платформе для онлайн-голосования Минстроя РФ в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

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