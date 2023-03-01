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Тюменцам предлагают совершить автобусную экскурсию на родину Григория Распутина

Общество, 08:40 16 марта 2023

Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"

Автобусная экскурсия в село Покровское, расположенное на Тобольском тракте, состоится 18 марта с 9 часов 30 минут до 15 часов. Количество мест ограничено, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Участники посетят историко-культурный центр "Казанский", где познакомятся с историей Покровского, узнают о визите представителей династии Романовых, о самом известном уроженце села – Григории Распутине. В тур входит трассовая экскурсия Тюмень – Покровское.

Старт - от музейного комплекса им. И. Я. Словцова. Бронирование по телефонам: +7 (3452) 45-35-90, +7 929 266 73 72.

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# автобусная экскурсия , Музейный комплекс им , Словцова

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