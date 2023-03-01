Картины и куклы Александра Кухтерина представят на выставке в тюменском драмтеатре

Выставка тюменского художника Александра Кухтерина "Ощутимое присутствие" откроется на первом этаже Тюменского драматического театра 17 марта в 17 часов. На ней будут представлены картины и куклы, выполненные в самобытном стиле художника, сопровождающиеся выписками из походных дневников, стихами, цитатами, сообщает ТКТО.

Александр Кухтерин – художник, керамист, археолог, путешественник, иллюстратор, кукольник. Всю свою жизнь посвятил творчеству. Гончарному делу учился у потомственного гончара. Вдохновение для работ берет из книг, путешествий, археологических экспедиций и своих снов. Работы хранятся в частных коллекциях, в музейных комплексах в России и за рубежом. Оформлено на сегодняшний день более 300 книг научной и художественной литературы.

На сегодняшний день художник в большей степени посвящает своё творчеству теме освоения Севера, делая художественные реконструкции, которые основаны на археологических находках и служат научным целям и популяризации истории.

В Тюмени оформил художественной росписью и керамическими панно кафе "Шоколандия", "Шинок", "Пилигримм". Делал куклы для спектакля "Снежная королева" для Тюменского кукольного театра, который по сей день показывают в новогодний сезон.