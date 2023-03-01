Авиакомпании "Россия" и "ЮВТ Аэро" изменили расписание рейсов в тобольский аэропорт

аэропорта Ремезов аэропорта Ремезов

Расписание рейсов в международный аэропорт Ремезов изменили авиакомпании "Россия" и "ЮВТ АЭРО" с 26 марта. Рейс "России" из Санкт-Петербурга будет прилетать в Тобольск по пятницам и воскресеньям в 18 часов 55 минут, вылет из Тобольска в 19 часов 55 минут, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Изменилось время выполнения рейсов авиакомпании "ЮВТ АЭРО" в Омск и Екатеринбург. Из Омска самолет прилетит по понедельникам в 9 часов 50 минут, обратный вылет в Омск в 14 часов 20 минут. Новое время вылета в Екатеринбург - 10 часов 40 минут, прибытие из Екатеринбурга в 13 часов 30 минут. Оба рейса выполняются по понедельникам.

Приобрести билеты можно на сайте авиакомпаний и агентов. Полеты выполняются в рамках программы субсидирования региональных перевозок.

Напомним, аэропорт Тобольска Ремезов построен при участии нефтегазохимической компании СИБУР в партнерстве с Тюменской областью в рекордно короткие сроки – два года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 тыс. 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет 380 человек в час. В рамках национальной отраслевой премии "Воздушные ворота России" аэропорт Тобольска Ремезов признан лучшим инвестиционным проектом года.