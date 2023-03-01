Юные тюменцы могут стать участниками онлайн-флешмоба на фоне российского флага

| Фото: предоставлено Светланой Ермаковой | Фото: предоставлено Светланой Ермаковой

Акцию "Цвета Российского флага" запускает Тюменский детский центр "Витязь" ко Дню воссоединения Крыма с Россией 18 марта. Виртуальную выставку самых ярких работ участников флешмоба организаторы разместят на своей странице во "ВКонтакте".

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила заместитель директора центра по развитию Светлана Ермакова.

По ее словам, цель мероприятия – приобщение детей к истории страны, расширение их представления о государственном флаге, формирование гражданских и нравственных ориентиров.

"Уважительное отношение к своей родине и ее государственным символам нужно формировать с детства. Ведь именно они олицетворяют ее национальный суверенитет и самобытность", - подчеркнула Светлана Ермакова.

Для участия во флешмобе нужно сделать фотографию с флагом Российской Федерации в разрешении от 72 dpi, 2500 px по длинной стороне. Отправить ее по адресу электронной почты детского центра "Витязь" Kids72@mail.ru с пометкой: акция флаг. Сфотографироваться можно как одному, так и с родителями, бабушками и дедушками, одноклассниками и друзьями, главное, чтобы в кадре присутствовал флаг России.

Светлана Ермакова добавила, что чаще всего подобные акции проводятся в лагере в очном режиме, но сейчас нет смен, поэтому было принято решение присоединиться к "Крымской весне" онлайн.

Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году, после референдума, проведенного 16 марта. На нем воссоединение с Россией поддержали 96,77 % жителей полуострова и 95,6 % севастопольцев. Начиная с 2014 года День Воссоединения России с Крымом ежегодно отмечается 18 марта. Девятая годовщина возвращения Крыма в Россию пройдет под девизом "Крымская весна — 9 лет мы вместе".

| Фото: предоставлено Светланой Ермаковой | Фото: предоставлено Светланой Ермаковой

Инна Кондрашкина