При Президентской академии создадут Уральский образовательный хаб

| Фото: пресс-служба полпредства | Фото: пресс-служба полпредства

Уральский образовательный хаб создадут на базе института управления – филиала РАНХиГС в 2023 году. Его деятельность будет направлена на социально-экономическое развитие регионов, в том числе он обеспечит единое качество образования в регионах, сообщает пресс-служба полпредства.

Структура охватит Свердловскую, Курганскую, Тюменскую и Челябинскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Республику Коми и Пермский край.

"Выпускники Президентской академии обладают необходимыми современному руководителю компетенциями. Способны обеспечить реализацию национальных проектов. Создать условия для стратегического прорыва по ключевым направлениям развития России. Важно тиражировать имеющиеся у вуза образовательные практики", - подчеркнул полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Отметим, в Уральском институте управления – филиале РАНХиГС при Президенте России сегодня обучается 2 432 человека. Более половины студентов учатся очно, на бюджетной основе - 512 человек.