Тюменская область будет развивать сотрудничество в сфере туризма с Омской областью и Ямалом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Развивать туристический поток из Омска в Тобольск планируют в Тюменской области после подписания соглашения. Также регион намерен углубить сотрудничество в рамках стоповера с Ямалом. Соответствующие соглашения подписало с регионами Агентство туризма и продвижения Тюменской области на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в "Крокус Экспо" в Москве с 16 по 18 марта.

"Коллеги из Ямала — одни из наших ключевых друзей. Мы плотно работаем с ними. В прошлом году они запустили прекрасную стоповер-программу, которая позволяет из Москвы комфортно долететь до Тюмени с пересадкой в Салехарде и испытать на себе всю романтику Крайнего Севера. Решили углубить наше сотрудничество в рамках ее продвижения. В этом году будем усиливать ее за счет интеграции более интересных предложений, широкого продвижения. Считаем, что это поможет системно увеличивать долю гостей из столицы", — рассказал руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

С коллегами из Омской области также хорошие партнерские отношения. В городе налажено прямое авиасообщение с Тобольском. Ранее тюменские туроператоры ездили в Омск. Сейчас с ответным визитом в Тюменскую область ждут омичей, чтобы они познакомились с турпотенциалом.

"С Тюменью мы давние друзья. У нас есть межрегиональные маршруты. Хочется отметить, что мы соседи. Если Тюменская область ассоциируется с горячими источниками, то Омская — это таежная Сибирь, прекрасные степные просторы и природный ресурс. Например, у нас есть самое большое горько-соленое озеро Эбейты с древнейшей историей. Мы зовем всех увидеть наши природные ресурсы. Запускем водные маршруты из Омска до поселка Большеречье, где находится уникальный историко-культурный музей-заповедник "Старина сибирская", — поделилась заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина.

Также она добавила, что Омская область славится большим количеством событийных мероприятий. Например, в июне здесь состоится съезд представителей традиционных культур. По словам Светланы Бакулиной, в рамках соглашения будет обеспечено взаимное информирование о мероприятиях, налажена система пассажирского трафика.

Отметим, ранее Тюменская область заключила более 30 соглашений с разными регионами. Субъект в пятый раз презентует свой потенциал на выставке MITT.

Инна Пахомова