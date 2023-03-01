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Жительница Тюменского района не оплатила ни один из штафов за 36 нарушений ПДД

Общество, 19:15 16 марта 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Задолженность в 42,5 тыс. рублей за 36 нарушений ПДД накопила 36-летняя жительница Тюменского района. Из-за этого она лишилась своего автомобиля 16 марта, сообщает региональное управление ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции с помощью комплекса "Паутина" разыскивают злостных неплательщиков штрафов. Таким образом они вычислили местонахождение принадлежащего должнице автомобиля "Лада" 13-ой модели на одной из парковок в Тюмени, вызвали сотрудников службы судебных приставов, которые изъяли транспортное средство.

На автомобиль наложен арест до решения вопроса об оплате имеющейся задолженности.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

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# ГИБДД Тюменской области , ПДД , штраф

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