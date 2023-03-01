Жительница Тюменского района не оплатила ни один из штафов за 36 нарушений ПДД
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Задолженность в 42,5 тыс. рублей за 36 нарушений ПДД накопила 36-летняя жительница Тюменского района. Из-за этого она лишилась своего автомобиля 16 марта, сообщает региональное управление ГИБДД.
Сотрудники Госавтоинспекции с помощью комплекса "Паутина" разыскивают злостных неплательщиков штрафов. Таким образом они вычислили местонахождение принадлежащего должнице автомобиля "Лада" 13-ой модели на одной из парковок в Тюмени, вызвали сотрудников службы судебных приставов, которые изъяли транспортное средство.
На автомобиль наложен арест до решения вопроса об оплате имеющейся задолженности.
| Фото: ГИБДД Тюменской области