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Программу прогнозирования риска развития диабета презентовали ученые Тюменского медуниверситета

Общество, 16:33 17 марта 2023

Тюменского медицинского университета | Фото: Тюменского медицинского университета

Новый взгляд на прогнозирование риска сахарного диабета второго типа у людей с ожирением представили на заседании круглого стола в многопрофильном консультативно-диагностическом центре Тюмени. Как сообщает пресс-служба Тюменского медицинского университета, ученые вуза подошли к вопросу с позиции хрономедицины и презентовали программу для ЭВМ.

Хрономедицина является составной частью хронобиологии – науки, изучающей биоритмы живых систем, их связи с ритмами, существующими в природе. Рассогласование околосуточных ритмов ученые рассматривают как предвестник болезни.

"Алгоритм основан на измерении базальной температуры тела и уровня гликемии. Это золотой стандарт оценки энергетического обмена и функционирования эндокринной системы с точки зрения хрономедицины, - рассказала доцент кафедры госпитальной терапии Юлия Нелаева. По ее словам, чем раньше будут спрогнозированы риски развития заболевания, тем быстрее можно приступить к профилактике.

Специалисты обсудили также междисциплинарное взаимодействие при ведении пациентов с ожирением путем формирования групп риска и внедрения персонифицированного подхода с позиции хрономедицины, а именно циркадианных ритмов, для последующего наблюдения и коррекции.

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# диабет , диагностика , Тюменский государственный медицинский университет

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