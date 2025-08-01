  • 21 августа 202521.08.2025четверг
  • USD80,1045
    EUR93,4791
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер западный

Госавтоинспекция призывает тюменцев не допускать детей к управлению авто

Общество, 14:36 21 августа 2025

фото Госавтоинспекции Тюменской области

Массовый региональный рейд #ПодростокВодитель, направленный на обеспечение безопасности дорожного движения, проходит в Тюменской области.

Сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделяют выявлению нарушений ПДД подростками, управляющими транспортом, не имея водительских удостоверений, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Нарушителей и их родителей привлекут к административной ответственности.

"Госавтоинспекция предпринимает дополнительные меры, чтобы отстранить от участия в дорожном движении детей-водителей, не имеющих права управления транспортом, в первую очередь, для их безопасности и безопасности окружающих людей, - сказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. - За 7 месяцев этого года в регионе произошло 60 ДТП с участием детей-водителей механических транспортных средств, один подросток погиб, 60 получили ранения".

Госавтоинспекция призывает родителей подростков не допускать детей до управления транспортом, это опасно для них и приводит к дорожным авариям, в которых дети получают ранения и увечья. Именно родители и близкие родственники покупают детям транспорт, для управления которого необходимы водительские удостоверения, оставляют ключи от автомобилей и мотоциклов в свободном доступе, не контролируют проведение подростками свободного времени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# водители , Госавтоинспекция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:53 21.08.2025В Тюменском районе открыли спортивный комплекс "Олимпия"
15:20 21.08.2025Тюменские подростки создали 19 арт-объектов в театральной школе "Теплица-лайт"
15:09 21.08.2025Стандарт предпринимательского образования обсуждают на форуме "СУП" в Тюмени
15:04 21.08.2025На улице Профсоюзной в Тюмени ограничено движение из-за провала асфальта

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора