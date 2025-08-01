Госавтоинспекция призывает тюменцев не допускать детей к управлению авто

фото Госавтоинспекции Тюменской области фото Госавтоинспекции Тюменской области

Массовый региональный рейд #ПодростокВодитель, направленный на обеспечение безопасности дорожного движения, проходит в Тюменской области.

Сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделяют выявлению нарушений ПДД подростками, управляющими транспортом, не имея водительских удостоверений, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Нарушителей и их родителей привлекут к административной ответственности.

"Госавтоинспекция предпринимает дополнительные меры, чтобы отстранить от участия в дорожном движении детей-водителей, не имеющих права управления транспортом, в первую очередь, для их безопасности и безопасности окружающих людей, - сказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. - За 7 месяцев этого года в регионе произошло 60 ДТП с участием детей-водителей механических транспортных средств, один подросток погиб, 60 получили ранения".

Госавтоинспекция призывает родителей подростков не допускать детей до управления транспортом, это опасно для них и приводит к дорожным авариям, в которых дети получают ранения и увечья. Именно родители и близкие родственники покупают детям транспорт, для управления которого необходимы водительские удостоверения, оставляют ключи от автомобилей и мотоциклов в свободном доступе, не контролируют проведение подростками свободного времени.