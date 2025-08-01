  • 21 августа 202521.08.2025четверг
Стандарт предпринимательского образования обсуждают на форуме "СУП" в Тюмени

Общество, 15:09 21 августа 2025

Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

Официальное открытие XIII международного форума СУП состоялось во Дворце культуры "Нефтяник" в Тюмени 21 августа. Мероприятие собрало более двух тысяч участников, среди которых эксперты федерального уровня.

Тема форума в 2025 году - "Предпринимательское мышление". В течение трёх дней в Тюмени обсудят вопросы качественного предпринимательского образования, а также современные инструменты развития бизнеса.

Приветствуя участников форума, губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что в настоящее время успех определяют не только ресурсы, но и способность видеть возможности и действовать на опережение.

Одним из центральных вопросов форума стало предпринимательское образование, а также появление в нашей стране соответствующего единого государственного стандарта. О необходимости его создания рассказал заместитель директора департамента государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки РФ Александр Ведехин.

"Сегодня предпринимательское образование в целом присутствует во многих университетах, но, как правило, оно спрятано за ширму инновационного менеджмента и других экономических и управленческих специальностей", - отметил он.

По его словам, каждый вуз имеет свой собственный набор знаний и компетенций по этому вопросу. "Почему? Потому что нет стандарта профессии, нет описания функций того, чем занимается человек, называющий себя предпринимателем", - считает Александр Ведехин.

Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

Соответственно, система образования не может понять, чему учить. Александр Ведехин предложил сделать следующий шаг, описав функции предпринимателя, и сделать это с непосредственным участием бизнеса.

Сегодня, по его словам, в системе высшего образования есть инструменты, чтобы каждый студент, независимо от получаемой специальности, мог попробовать себя в роли предпринимателя в безопасных условиях вуза.

"Выдаются гранты, проходят образовательные программы и тренинги. Есть возможность написать стартап как диплом. Это экосистема развития университетского предпринимательства. Но назрела необходимость делать следующий шаг и все-таки выводить предпринимательское образование на уровень официального, описанного и стандартизированного", - подытожил он.

Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин считает, что в стране родилась совершенно новая культура, в том числе предпринимательская, а образовательные треки остались тридцатилетней давности.

Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

"Нас учат считать чужие деньги, да, но это экономика. Учат управлять коллективами, которые тоже кто-то создал. А вот объединить всё это вместе, в единое целое, когда ты берёшь проект, реализуешь его, отвечаешь за его развитие, за людей, которых ты туда позвал. И затем, если необходимо, продать или масштабировать проект - это все единая технология", - сказал Александр Калинин.

В 2025 году форум "СУП" объединил более 2 тыс. 500 предпринимателей из 50 регионов РФ и девяти стран. Одним из самых ярких его событий станет True Story Fest, на котором выступят глава Тюмени Максим Афанасьев и президент "Опоры России" Александр Калинин. Спикеры поделятся своими историями преодоления жизненных трудностей.

22 августа в 17 часов состоится финал форума, в рамках которого вице-президент "Опоры России" Эдуард Омаров подведёт итоги мероприятия. После этого пройдет любительский турнир по боксу.

Напомним, форум проводится при поддержке Государственной думы, Минобрнауки России, правительства Тюменской области и центра "Мой бизнес".

Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

Николай Ступников

