650 км теплосетей проверили на прочность в Тюмени

Экономика, 14:58 21 августа 2025

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

650 км сетей централизованной системы теплоснабжения в Тюмени проверили на прочность и подготовили к работе в новый отопительный период, сообщает городская администрация.

Традиционно испытания на плотность и прочность теплосетей разделены на семь опрессовочных этапов. 18 августа стартовал завершающий.

Напомним, работа перед началом холодного сезона проводится в областном центре по двум направлениям: это подготовка объектов коммунальной инфраструктуры и подготовка жилищного фонда. На 21 августа обе ТЭЦ полностью готовы к старту отопительного периода. Готовность котельных составляет 75 % плана, подкачивающих насосных станций — 100 %, тепловых пунктов - 97 %, тепловых сетей — 90,3 %.

# отопительный сезон , подготовка к зиме

