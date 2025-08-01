650 км теплосетей проверили на прочность в Тюмени
650 км сетей централизованной системы теплоснабжения в Тюмени проверили на прочность и подготовили к работе в новый отопительный период, сообщает городская администрация.
Традиционно испытания на плотность и прочность теплосетей разделены на семь опрессовочных этапов. 18 августа стартовал завершающий.
Напомним, работа перед началом холодного сезона проводится в областном центре по двум направлениям: это подготовка объектов коммунальной инфраструктуры и подготовка жилищного фонда. На 21 августа обе ТЭЦ полностью готовы к старту отопительного периода. Готовность котельных составляет 75 % плана, подкачивающих насосных станций — 100 %, тепловых пунктов - 97 %, тепловых сетей — 90,3 %.