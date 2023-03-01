Владимир Якушев обратился к участникам заседания Совета Законодателей в Тобольске

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Обращение Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа к вопросам поддержки развития креативных индустрий, Владимир Якушев считает весьма своевременным.

"Внешнее санкционное давление вынуждает отечественных производителей перестраивать свою работу и искать новые точки роста, - отметил он, обращаясь к Совету Законодателей, 32-е заседание которого прошло в Тобольске. - Слагаемые современной экономики - это не только капитал, технологии, рабочая сила, но и знания. Поэтому обращение к теме креативных индустрий актуально и своевременно".

В своем приветственном слове Владимир Якушев напомнил участникам заседания об основных темах, затронутых в недавнем послании президента России. "Это чуткое отношение к нуждам наших защитников. Забота о тех, кто ждет их возвращения домой", - подчеркнул он.

Впервые в работе Совета Законодателей принимают участие главы представительных органов власти других регионов Уральского федерального округа.

"Искренне рад , что вы встречаетесь на тобольской земле. Этот город умеет вдохновлять на большие свершения. Уверен, что обмен региональными практиками будет содержательным и продуктивным. Позволит дополнить региональные программы новыми эффективными мерами поддержки", - подчеркнул он.

Владимир Якушев, сообщает пресс-служба полпредства, акцентировал внимание и на развитии регионального туризма, особенно детского. "Ребята из Югры, Ямала и Тюменской области побывали друг у друга в гостях, и это оставило у них незабываемые впечатления. Не сомневаюсь, в ходе сегодняшнего обсуждения обязательно появятся новые идеи и маршруты", - сказал полпред.