Улицы Юрия Рогачева и Игоря Комиссарова появились в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двум улицам Тюмени присвоили имена Юрия Рогачева и Игоря Комиссарова. Соответствующие решения приняты по итогам опросов на портале "Я решаю", сообщает городская администрация.

Улица Юрия Рогачева идет параллельно улице Алматинской и упирается в ДНТ "Трудовик". Предложение о присвоении ей наименования поступило от Союза строителей Тюменской области.

Юрий Рогачев был вторым секретарем Тюменского обкома КПСС. Его деятельность позволила Тюменской области к середине 1980 годов выйти на строительство 3 млн кв. м жилья в год. Удостоен звания "Заслуженный строитель Российской Федерации", кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции.

Улица Игоря Комиссарова расположена в Затюменском планировочном районе, идет параллельно улице Ямской.

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор биологических наук, профессор Государственного аграрного университета Северного Зауралья Игорь Комиссаров многое сделал для развития высшего образования Тюмени, награжден государственными наградами СССР и Российской Федерации.

С предложением присвоить имя Игоря Комиссарова одной из улиц областной столицы выступил Государственный аграрный университет Северного Зауралья.