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Юные спортсмены из Викулово прощаются с зимой на лыжне

Спорт, 11:45 18 марта 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Последние в 2023 году соревнования состоятся на лыжной базе спортшколы "Спринт" в с. Викулово 18 марта, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Забеги пройдут в пяти возрастных группах, ребята преодолеют дистанцию 1 тыс. 600, 1 тыс. 200 и 800 м в зависимости от возраста. На старт "Спринта" выйдут воспитанники тренера-преподавателя по лыжным гонкам и легкой атлетике Татьяны Лотовой.

"Ребята тренируются четыре раза в неделю. После завершения зимнего сезона у них начинаются занятия общей физической подготовкой, а с приходом лета мы встанем на лыжероллеры", - поделилась тренер.

В с. Викулово подобные старты проходят постоянно, например, ежегодный марафон "Время сильных", в котором участвуют любители лыж всех возрастов. Сегодняшний более 430 жителей района занимается лыжными гонками.

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# Викулово , лыжи

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