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Социальная служба "Мобильное бюро" появилась в Омутинском районе

Общество, 20:37 19 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальная служба "Мобильное бюро" работает на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних села Омутинское. Проект реализуется в рамках комплекса мер Тюменской области "Формула безопасного детства", сообщает областной департамент социального развития.

Так, специалисты отделения срочной социальной помощи побывали в Новозаимской школе, где провели практический семинар для педагогов и классных руководителей. Темой встречи стало предупреждение суицида среди детей и подростков. Этой же проблеме посвятили собрание родительской общественности.

Участники мероприятий отметили, что основная цель совместной работы школы и родителей по профилактике детского и подросткового суицида заключается в организации профилактических мероприятий, а также развитии стрессоустойчивости, укреплении психического здоровья ребят.

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