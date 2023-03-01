Владимир Якушев: более 3700 километров дорог приведут в порядок в УФО за пять лет

| Фото: пресс-служба полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе | Фото: пресс-служба полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе

Реконструкцию шести участков федеральных автотрасс в Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях планируют провести до 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

Полномочный представитель президента Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Основными темами стали реализация в УФО плана по ремонту автодорожной сети на 2023-2027 годы и снижение аварийности на дорогах.

"Качественная автодорожная сеть – это не только мощный стимул для развития экономики Уральского федерального округа. Это также повышение безопасности на дорогах: профилактика аварий и снижение смертности в результате дорожных происшествий. Регионы Урала и Западной Сибири в активном режиме занимаются приведением в нормативное состояние имеющихся дорожных объектов. Активно реализуют проекты по строительству новых дорог. Однако не менее важно повышать культуру вождения: напоминать людям правила безопасного поведения на дорогах", – акцентировал Владимир Якушев.

Благодаря системному подходу к модернизации автодорог и профилактике происшествий за 2022 год в регионах УФО, по данным Росстата, на 7,8% снизилось количество транспортных несчастных случаев. Работа по снижению смертности на дорогах продолжается.

Сформирован и утвержден пятилетний план дорожных работ на 2023-2027 годы. В нем – 250 мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту автодорог, мостов и сооружений федерального значения во всех регионах России.

Также в Уральском федеральном округе в этот период планируют построить, реконструировать, капитально отремонтировать более трех тыс. 700 км региональных, межмуниципальных и местных дорог.