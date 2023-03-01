В 2023 году в Тюмени благоустроят 31 двор и три общественных пространства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

31 двор у 46 многоквартирных домов благоустроят в Тюмени в 2023 году. На придомовых территориях обновят тротуары и проезды, установят детские и спортивные комплексы, разобьют газоны, сообщает городская администрация.

Кроме того, в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в областном центре преобразятся три общественных пространства. Это зеленые зоны на ул. Николая Федорова и на ул. Республики, 21, а также Школьный сквер. В 2022 году на единой федеральной платформе Министерства строительства и ЖКХ горожане выбирали будущий облик и внутреннее наполнений этих территорий.

Отметим, в прошлом году в Тюмени по нацпроекту обновили пять общественных территорий, в числе которых парк Пограничников, сквер Юристов и зелёные зоны по ул. Линейной, 15 – 17, ул. Малышева, 22 – 24, ул. 70 лет Октября, 12 – 18а. Также преобразились 11 дворов.