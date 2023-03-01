В Тюменской области в феврале замедлился прирост цен в сфере услуг

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Годовой темп прироста цен в Тюменской области в сфере услуг в феврале снизился до 12,91 % после 13,52 % месяцем ранее.

"Замедление годового роста цен на туристические поездки в Турцию было в значительной степени обусловлено эффектом высокой базы февраля прошлого года, когда наблюдалось значительное ускорение роста цен на данную услугу в условиях быстрого ослабления рубля. В текущем году динамика цен на туры в Турцию была более сдержанной из-за снижения спроса на них", - отмечается в сообщении Банка России.

Сдержанный спрос населения на фоне высокой конкуренции в сегменте бытовых услуг привел к замедлению роста цен на ремонт и обслуживание транспортных средств, в частности на услуги автомобильных моек.

По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4 % за счет эффекта высокой базы весны прошлого года. Во втором полугодии по мере выхода из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов второй половины 2022 года этот показатель несколько повысится. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5–7 % в 2023 году, вернется к 4 % в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.