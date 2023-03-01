В Тюменской области цены на яйца снизились за счет наращивания мощностей Боровской птицефабрики

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наращивание производственных мощностей Боровской птицефабрики, закрывавшейся в 2021 году из-за вспышки птичьего гриппа, сказалось на динамике снижения цен на куриные яйца.

И в целом, годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Тюменской области, по данным Банка России, в феврале снизился до 9,09% после 10,36% в январе.

"Замедлению роста цен на продовольственные товары способствовал наблюдавшийся в 2022 году в стране рекордный урожай многих сельскохозяйственных культур, в частности зерновых и крупяных, - отмечено в сообщении. - Выше предыдущего года оказался и урожай сахарной свеклы. Это сдержало рост издержек производителей продуктов питания и способствовало замедлению годового роста цен на макароны и крупы, а также мучные кондитерские изделия (печенье, кексы, рулеты)".

В условиях общероссийского увеличения производства молока и продуктов его переработки в области снизились годовые темпы прироста цен на молоко и молочную продукцию, сливочное масло и сыры.