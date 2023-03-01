Лингвист Вера Ким расскажет тюменским предпринимателям о ведении соцсетей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лингвист, редактор Вера Ким проведет для тюменских предпринимателей сессию "Соцсети меняются. Мифы и реальность" в Точке кипения (ул. Республики, 142) 23 марта, начало в 16 часов. Участие бесплатное, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Вера Ким является автором курсов: "Легкий текст в социальных сетях", "Продвижение в интернет-пространстве", "Деловая переписка", "Эссе в библиотечной системе", "Алгоритмы создания названий", "Мотивационное письмо", "Создание атмосферы доверия и построение диалога в соцсетях". Создала и выпустила 11 художественных, семь историко-популярных книг.

По результатам опроса, проведенного пресс-центром ТПП Тюменской области, 11 % компаний имеют в штате SMM-специалиста, 22 % привлекают фрилансеров для наполнения и продвижения рекламных каналов. Вне зависимости от того, делегирует ли собственник SMM-задачи или самостоятельно ведет аккаунты, главным условием для эффективного продвижения является понимание ценностей и языка целевой аудитории.

Подать заявку на участие в сессии можно по ссылке. Подробности по телефону: +79829321019