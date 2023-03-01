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Вебинар "Ловушки и лайфхаки ЕГЭ по русскому языку" проведет для школьников специалист из ТюмГУ

Общество, 16:49 22 марта 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Вебинар "Ловушки и лайфхаки ЕГЭ по русскому языку. Советы эксперта" проведет для школьников преподаватель отдела довузовской подготовки ТюмГУ Лидия Смирнова. Трансляция пройдет 23 марта, начало в 16 часов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Специалист расскажет, что было на пробном ЕГЭ по русскому языку, покажет последовательность решений некоторых сложных заданий, укажет на ошибкоопасные места.

Добавим, специалисты Центра рекрутинга и развития ТюмГУ в преддверии приемной кампании подготовили серию онлайн-встреч, которые помогут школьникам подготовиться к ЕГЭ, познакомят с вузом и с правилами приема.

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# ЕГЭ , ТюмГУ

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