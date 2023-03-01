Новые автомобили получила областная больница в Ярковском районе
| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области
Четыре новых автомобиля Lada Granta пополнили автопарк областной больницы № 24. Современный транспорт будет работать для оказания медицинской помощи населению с. Ярково и отдаленных районов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
Одна из машин предназначена для фельдшерско-акушерского пункта деревни Варвара, занимающей третье место по численности населения среди других деревень Ярковского района. Там проживает 812 человек, из которых 210 – дети, а 165 человек - пожилые люди.
Также с помощью автомобилей можно будет доставлять анализы, транспортировать пациентов.