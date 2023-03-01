В Тюменской области стартовал конкурс молодежных инициатив "Моя идея"

| Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим

Первая волна конкурса "Моя идея" стартовала в Тюменской области. Жители Тюмени и юга региона могут представить свои социально значимые инициативы и получить до 100 тыс. рублей на их реализацию, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Регистрация открыта для участников в возрасте от 14 до 35 лет, а также индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций.

Организаторы подготовили образовательную программу, где каждый сможет доработать свои проекты и посетить индивидуальную консультацию с наставниками конкурса. Ими стали руководитель ассоциации панкратиона Тюменской области, секретарь и член исполкома федерации панкратиона России Альберт Изоньяров, директор добровольческого молодежного центра "Грин Хелперс" Дмитрий Пронин, член Совета молодых педагогов в Тобольске Юрий Алескеров и другие.

Прием заявок продлится до 17 апреля на сайте мояидея72.рф.

Отметим, что с 2012 года в конкурсе было поддержано 250 инициатив на сумму более 20 млн рублей.